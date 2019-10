Soeur Daniel Marie, un fringante centenaire

Soeur Danièle Marie est religieuse des soeurs de la Providence de Rouen. L'an passé, elle fêtait ses 100 ans, mais ne lui dites pas qu'elle peut maintenant se reposer tranquillement et que l'on la laisse tranquille.

Sr Danièle y tient à ses engagements, ses relations. C'est avec les compagnons d'Emmaüs à Wambrechies qu'elle aime passer du temps, se mettre à l'écoute, donner du réconfort. C'est auprès des malades qu'elle se tient par le biais du service évangélique des malades. Quand elle est seule elle fait du crochet et produit des petits bonnets vendus au profit d'une association. C'est une soeur connectée, elle lit et écrit ses mails. Et ce nouveau talent qui vient de se révèler à elle, c'est celui de l'écriture, une écriture poètique où elle partage son émerveillement pour la création et les choses de la vie.

Une émission comme une cure de jouvence