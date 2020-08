Soeur Samuel, la diaconesse qui parlait à l'oreille des chevaux

Béatrice Soltner nous emmène dans le département de la Haute Loire, à la découverte d'une religieuse protestante originale.

Soeur Samuel fait partie de la communauté des ​Diaconesses de Reuilly qui réside au Mazet Saint Voy, à deux pas du Chambon sur Lignon.

Sur le plateau du Lignon les paysages sont magnifiques, et l'élevage constitue l'une des principales filières agricoles.

Soeur Samuel s'est lié d'amitié avec Fred, un voisin éleveur.

Elle veille sur les chevaux, vaches et taureaux qu'il parque dans les prairies qui jouxtent le monastère...

"Que les lieux où nous vivons ouvrent à l'homme moderne surchargé des espaces d'ordre et de beauté.

La nudité de l'essentiel et du suffisant est une parabole et un appel."

Règle de Reuilly