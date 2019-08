Soigner les soignants - 6 septembre 2019 à 12:00

Tous les 1e vendredis du mois à 12h, rediffusion le samedi à 10h30

Entre le monde médical et les patients, il n'est pas rare de constater un certain malaise. De nos jours, le médecin dispose de moyens techniques considérables. Malgré cela, face de cette médecine d'excellence, la colère des patients est là car le monde médical semble se dispenser de ce qui était son fondement : l'écoute et le dialogue. Chaque mois, un nouvel invité, nous présente, au micro de François-Bernard Michel, son parcours, son analyse de la situation et ses solutions.