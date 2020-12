Soja et déforestation

La France importe 3,3 millions de tonnes de soja, principalement du Brésil. L'Hexagone ne pèse pas grand chose au regard de la production du géant d'Amérique du sud ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire. L'association Duralim travaille sur la durabilité des matières premières utilisées par la nutrition animale et s'est donc fixé l'objectif de zéro déforestation importé d'ici 2025. Ce sont les régions du Cerrado et du Chaco qui sont le plus à risque de déforestation pour le soja que nous importons car l'Amazone est protégée depuis 2008 par un moratoire signé par les plus grands acteurs internationaux, en tous cas ceux qui nous livrent. Il faut donc continuer à être vigilant car la production locale de soja français, même si elle contribue à nous rendre plus autonome, est encore loin de suffire.