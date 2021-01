Maxime Delcourt

Animateur du "Téléphone du dimanche" sur RCF Loiret et de l'émission de divertissement "Circulez y a rien à voir" sur RCF Loiret et Loir et Cher, Maxime a rejoint les équipes de RCF Hauts de France en 2020. Il anime en alternance "Tout un monde" une émission de découverte du tissu associatif du Nord. N'hésitez pas à le contacter maximedelcourt@yahoo.fr pour échanger avec lui sur les émissions et proposer des thématiques.