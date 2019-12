Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de SOLICAP…

une émission animée cette semaine par le CREPI Touraine,

Club Régional d’Entreprises Partenaires de l’Insertion,

basé à Saint-Avertin, qui joue le rôle de passerelle entre les demandeurs

d’emploi et les entreprises.

Le titre de l’émission, SOLICAP, est né de la contraction de 2 mots : SOLIDARITE

et HANDICAP, dont on a beaucoup parlé fin novembre à l’occasion de la

semaine européenne pour l’emploi des personnes handicapées. C’est sur cette

thématique que nous allons revenir aujourd’hui avec notre invité :

François-Xavier VERMESSE, responsable RH à la MATMUT .