Accueillir des réfugiés, de belles histoires de rencontres dans les paroisses

"Et si accueillir des étrangers était une chance?" écrit Elena Lasida dans son ouvrage "Le Goût de l'autre" (éd . Albin Michel, 2011). Et si accueillir des étrangers nous transformait? Un peu partout en France, des efforts de solidarité se multiplient dans les paroisses. Accueil, préparations de repas, aide au logement... Si vous êtes engagés au sein de votre paroisse, ou bien dans une communauté, si vous contribuez à l’accueil des réfugiés dans votre village, c’est le moment de nous en parle et de raconter votre histoire à l’antenne de RCF.

Témoignez et participez à l'émissioN!