ADEPAPE 33 : amour, insertion et protection de l'enfance

L'Association Départementale des Personnes Accueillies en Protection de l'Enfance apporte son secours à ses pairs : à celles et ceux qui sortent de la Protection de l'enfance.

Les combats sont nombreux. Les difficultés d'insertion professionnelle, l'accès au logement etc...

La parole des enfants et des jeunes adultes de la Protection de l'enfance n'est pas assez entendue.

Rencontre avec Yamina Djanti, Présidente de l'ADEPAPE 33 en compagnie de Pascal Gélie.

https://www.adepape33.org/