Adoucir le dernier temps de la vie

Nous disons souvent que la présence et l’action des bénévoles auprès de nos aînés adoucissent le dernier temps de la vie. Aujourd’hui, je veux l’illustrer concrètement au travers de l’histoire d’accompagnement de Madeleine.

Madeleine a 98 ans et nous l’avons rencontrée il y a peu. Elle vit seule dans une petite maison si encombrée que l’aide-ménagère n’a jamais pu accéder à son lit et changer ses draps en 3 ans. Madeleine ne participe plus à des actions collectives avec d’autres personnes âgées, il faut bien le dire, à cause de ses problèmes d’hygiène. Si l’on jette un coup d’œil chez elle, on a tôt fait de se dire qu’elle vit dans des conditions indignes. "Mais c’est elle qui ne veut pas d’aide !", nous répond-on. C’est vrai, Madeleine dit qu’elle n’a besoin de rien. Mais Ghislaine et Aurélie, bénévoles des Petits Frères des Pauvres, ont bien senti que l’on pouvait faire un bout de chemin avec elle. "Elle se met des barrettes dans les cheveux, le tissu de ses vêtements, même s’il est sale, est de bonne qualité. C’est une dame qui a été coquette et qui l’est encore !", nous dit Ghislaine.

Et elle est "si attachante". Les bénévoles lui rendent régulièrement visite. Ghislaine passe un dimanche car elle a appris que Madeleine a perdu une cousine et qu’elle est en peine. Aurélie lui apporte un plateau pour lui faire goûter des fromages différents. Elle lui offre un livre avec des paysages pour la faire un peu voyager. Elle lui montre des photos de la mer, Madeleine demande à les voir encore et encore. Ghislaine lui apporte un chausson aux pommes, Madeleine retrouve le goût et le plaisir de manger. Elle n’en revient pas de toutes ses petites attentions pour elle.

Les Petits Frères des Pauvres ne peuvent pas tout prendre en charge mais ils alertent, ils partagent leur inquiétude ainsi que les réussites. Avec beaucoup de détermination, l’équipe mobilise les partenaires, réunit la curatrice à la personne, le curateur aux biens. Bref, beaucoup de monde autour de Madeleine pour que les choses avancent. Ghislaine, avec l’aide-ménagère, entreprend de l’aider à désencombrer un peu la salle de bain. Madeleine rouspète mais finalement est heureuse de retrouver une paire de chaussons neufs, un petit coffre qu’elle avait complètement oublié et une bouteille de parfum.

Les changements sont incroyables ! On nous avait dit qu’il n’y avait rien à faire. Pensez-vous à 98 ans ! Eh bien oui, il reste encore bien des possibles. Maintenant Madeleine demande à être parfumée et envisage de changer les rideaux de chez elle. Elle choisit désormais la composition des repas qui lui sont livrés. Elle n’a jamais trop manger de concombres et voudrait en goûter. Elle qui, il y a quelques semaines encore, laissait des conserves sur son radiateur pour les réchauffer ! "Je me prends à rêver de l’emmener 3 jours à la mer", nous dit Ghislaine.

Adoucir le quotidien des personnes âgées est toujours possible même dans des situations qui paraissent très complexes. Merci à Ghislaine, Aurélie, Charline et tous les Petits Frères des Pauvres qui s’engagent tous les jours !