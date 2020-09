Agir contre la solitude et l'isolement des aînés

Astrée est une association créée il y a un peu plus de 30 ans. Elle accompagne les personnes en situation de grande solitude et qui les aide à restaurer un lien social. "On met en relation ces personnes qui ont besoin d'être écoutées avec des bénévoles que l'on forme pour un soutien qui va prendre la forme d'un accompagnement et s'inscrire dans la régularité, dans la durée, toujours avec le ou la même bénévole", indique Corentin Blanchetière, chargé de la vie associative et de la communication de l'association Astrée.

L'association Au bout du fil est née en 2007, quatre ans après la canicule de 2003 qui avait mis l'accent sur l'isolement des personnes âgées. "280 appelants bénévoles sont en lien avec un peu plus de 2 000 personnes. L'objectif est d'offrir un contact téléphonique chaleureux, régulier aux personnes qui se sentent seules et qui ont envie de bavarder un moment. Nous utilisons une plate-forme téléphonique pour des raisons de confidentialité et d'anonymat. Elle est accessible 7 jours sur 7 entre 8h et 22h", explique Jean-Paul Grée, son secrétaire général.

Aider à retrouver de la joie de vivre

Bénévole à l'association Astrée, Marie Denise a choisi de s'y engager avec le désir profond de venir en aide aux personnes les plus fragiles, en les aidant à retrouver de l'autonomie, de la joie de vivre et de les relier à ce tissu social qui est fondamental. " On ne peut pas vivre sans relation à l'autre. C'est quelque-chose qui m'a accompagné toute ma vie et j'ai retrouvé chez Astrée ces valeurs et cette éthique".

Une solitude accentuée par le confinement

Le nombre de sollicitations a énormément augmenté pendant le confinement. "Cela a été peut-être la goutte qui a fait déborder le vase de situations déjà plus ou moins précaires, fragiles et beaucoup de gens se sont retrouvés en détresse. Pour nos différentes antennes bénévoles, il y a eu un nombre croissant d'accompagnements pendant et suite au confinement. Mais on n'est pas encore sorti de cette situation-là et de cette insécurité", observe Corentin Blanchetière