Agir pour mettre fin à la pauvreté des enfants et de leurs familles

Comme chaque 17 octobre, nous nous rappelons de l’urgence à agir contre la misère sous toutes ses formes. Cette année, à l’occasion du 30e anniversaire de la convention pour les droits de l’enfant, nous pensons en particulier à tous ces garçons et filles et leurs familles qui vivent la précarité au quotidien, en France, dans nos quartiers ou dans de trop nombreux endroits à travers le monde.

Si les contextes et les causes de la pauvreté sont différents, ses conséquences, quels que soient les lieux, sont communes. La grande pauvreté déshumanise, elle rompt les liens sociaux, elle empêche de grandir, elle est parfois cause de violence.

Faut-il pour autant se résigner ? Non, comme l’affirmait avec force Joseph Wresinski, le fondateur d’ATD Quart Monde, "la misère n’est pas une provocation à la haine mais à l’amour". Et l’amour, nous le savons, ne consiste pas en de belles paroles mais en des preuves, c'est-à-dire une action résolue pour éradiquer la précarité. C’est à cette seule condition que nos société pourront être vraiment apaisées, car comme le disait le même Père Wresinski : "Tant que demeure la misère au pied de nos échelles sociales, nos sociétés ne seront pas fondées dans la paix, nos paix demeureront la paix de certains, des paix sélectives."