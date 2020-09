Aide après les explosions à Beyrouth

Suite aux explosions colossales du 4 août 2020 à Beyrouth, qui ont dévasté surtout le quartier chrétien de la capitale libanaise, l’AED coopère avec d’autres organisations internationales et avec des congrégations locales pour fournir de l’aide urgente sous forme de médicaments, vêtements, couvertures et nourriture pour 5000 familles sinistrées. Un produit et un quiz liés à la fête de la Nativité de Marie le 8 septembre concluent cette émission.