Aide aux prêtres et soeurs par temps de COVID-19 (en Asie du Sud)

À travers des projets d’aide d’urgence, d’aide à la subsistance des sœurs et d’offrandes de messe aux prêtres, l’AED soutient les petites communautés chrétiennes en Inde et au Pakistan qui sont souvent discriminées et les plus touchées par les conséquences de l’épidémie du coronavirus. La religieuse indienne Christin Joseph en témoigne dans cette émission.