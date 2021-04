Aide aux religieux de l'Église du monde

L’AED accorde plus de 8 millions d’euros pour soutenir les victimes du fanatisme islamiste dans l’Église africaine sur le ‘continent des martyrs’, en misant sur le dialogue interreligieux, la prière, l’assistance thérapeutique et le renforcement spirituel des prêtres et des religieux vivant leur vocation ds des conditions dangereuses. Aperçu des projets de la campagne de carême 2021 avec exemples ds plusieurs pays d’Afrique.