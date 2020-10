Aide à la littérature religieuse pour adulte

L’année dernière, l’AED a favorisé la connaissance de Dieu avec la distribution de 1,7 millions de bibles et autres manuels confessionnels (tels que des livres de prière et liturgiques), imprimés en différentes langues locales est destinés surtout au service catéchétique de fidèles en Afrique et en Amérique latine. Découvrez nos projets de soutien à la littérature religieuse pour adultes et participez à un quiz sur le sens de la “lecture divine”.