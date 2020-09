Aide à la littérature religieuse pour enfants et adolescents

Après une période perturbée par le coronavirus, nos enfants retournent à l’école pour apprendre de leurs nouveaux livres. Pour tants d’enfants dans l’Église mondiale, la lecture d’un livre est le trésor de leur vie. À travers les bibles des enfants et d’autres livres religieux offerts par l’AED, ils apprennent à lire et à connaître la Parole de Dieu. La lecture les édifie et renforce leur dignité.

- PROJETS de soutien à la littérature religieuse pour enfants et adolescents

1) Sierra Leone: soutien à la distribution de la Bible des enfants dans les écoles catholiques du diocèse de Bo

2) Uruguay (Success Story): l’AED a aidé à fournir 2000 ex. du petit livre du Rosaire pour enfants aux écoles catholiques de Montevidéo dans le cadre de la campagne mondiale de prière «Un million d’enfants prient le Rosaire»

3) Albanie: soutien très réel et non virtuel pour l’édition albanaise du livre multimédia “En ligne avec les saints” pour la pastorale des jeunes

4) Nicaragua: aide financière à la diffusion du DOCAT (catéchisme de la doctrine sociale de l’Église) par les évêques des 9 diocèses

- PRODUITS: livres catholiques pour enfants et jeunes (bibles et catéchismes)