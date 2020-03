Aider des religieuses en Amérique latine

En ce carême particulier de crise sanitaire et de confinement, essayons d’atteindre le monde entier dans le besoin par notre prière commune, à l’exemple des sœurs contemplatives en Amérique latine qui sont soutenues par l’AED, là où la pandémie rend le Venezuela encore plus vulnérable, et écoutons le message vidéo concernant le coronavirus du président exécutif de l’AED.