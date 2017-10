Alsace | Eradiquer la misère : Stéphane Rullac

La Conférence des OING (Organisations internationales non gouvernementales) a proposé d’évaluer l’action menée pour éradiquer la pauvreté dans le cadre du 60è anniversaire de la création d’ATD Quart Monde et le 30è anniversaire de la journée du refus de la misère.

Une centaine d’acteurs de la lutte contre la pauvreté se sont ainsi retrouvés à Strasbourg pour faire le point depuis la signature en 2012 de la déclaration « agir ensemble pour éradiquer la grande pauvreté en Europe ».

Stéphane Rullac est chercheur en sciences sociales

Depuis que le vagabondage et la vie dans la rue ne sont plus considérés comme des délits (1990), la France a développé une législation de protection des sans abris très importante. Notre pays est celui qui dépense le budget le plus important pour soutenir de multiples dispositifs d’aide et pourtant plus de 500 personnes meurent chaque année dans la rue. Il semble important pour les plus pauvres de faire entendre leur voix et apporter leur expertise d’usage par rapport à ce qu’ils vivent au quotidien. Cette démocratie collaborative est à construire.