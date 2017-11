Alsace | Inauguration de la nouvelle résidence de l’Arche

Les deux premières maisons de l’Arche à Strasbourg ont été inaugurées le 9 novembre. 12 résidents y habitent depuis début octobre, à leur plus grande joie.

Le rayonnement des visages durant cette soirée d’inauguration exprimait mieux que tout discours l’énorme fierté des résidents d’avoir leur chez soi et de vivre en autonomie la vie de tout un chacun.

Le président du Conseil départemental Frédéric Bierry retrace les péripéties de cette aventure à laquelle les élus ont apporté leur soutien.

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

La coupure symbolique du ruban par Roland Ries, le maire de Strasbourg, et Frédéric Bierry, le président du Conseil Départemental, pose la fin de la première étape. Car d’ci moins de deux ans, une nouvelle maison ouvrira pour accueillir six nouveaux résidents. Y sera associée un café associatif, lieu de rencontre, de lien social entre la personne en situation de handicap et les Strasbourgeois. Pour aboutir à cette dernière réalisation, l’Arche à Strasbourg fait appel aux donateurs, 700 000 euros sont à trouver.

Pour tout renseignement : arche-strasbourg .org