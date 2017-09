Alsace |La permanence Caritas Arc-en-ciel a rouvert

La permanence Arc-en-ciel de la Caritas Alsace a rouvert ses portes après un an de travaux. Plus d’une centaine de personnes y sont accueillies chaque jour.

Explication de Germain Mignot, son responsable.



En plein cœur de la vieille ville de Strasbourg, rue de l’Arc-en-ciel, au 13, l’accueil ne désemplit pas : femmes, hommes enfants, de toutes nationalités et e toute situation, vienne cherche du soutien auprès des professionnels et des bénévoles de Caritas. Dans des locaux refaits à neuf, et organisés de manière adaptée pour apporter écoute et chaleur humaine, 13 secteurs d’activités répondent aux différents besoins des personnes souvent en grand détresse : factures impayées, aides administratives, aide alimentaire, accompagnement scolaire, recherche d’emploi…En cette période de rentrée, Caritas recherche des bénévoles prêts à s’investir ne serait-ce que quelques heures, pour donner de l’attention relationnelle. N’hésitez pas à pousser la porte de la permanence, vous y êtes attendus.L’inauguration officielle des nouveaux locaux est prévue courant octobre en présence de Mgr Luc Ravel, archevêque de Strasbourg.