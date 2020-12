Alter ego - 22 décembre 2020 à 19:15

Elle agit en faveur de la petite enfance et de l’enfance confrontées à des troubles, à un handicap (ou pas). Elle est soucieuse de faire tomber les barrières de la différence et utilise la Langue des signes Française comme outil de communication et de mixité.

Le Musée Solid’air, né à Bordeaux est un projet de l'association. Il propose des moments d’évasion, au travers de sorties culturelles, pour les familles qui en sont éloignées, que cela soit pour des raisons liées à un handicap, à une fragilité au lien social.

https://www.lesmainspourledire.net/