Antoine Hervé, responsable des maraudes de la croix rouge

La croix rouge en Limousin



Fondée en 1864, La Croix-Rouge française est une association loi 1901, reconnue d'utilité publique depuis 1945. La Croix-Rouge française est engagée dans une économie sociale de services à but non lucratif. Cette dimension moins connue repose pourtant sur un engagement déjà très ancien dans les secteurs de la santé, de l’aide sociale et de la formation. A ce titre, la Croix-Rouge française gère près de 600 établissements et emploie environ 16 000 salariés qui mettent leur professionnalisme au service des actions humanitaires de l'association.



Pour parler engagement, Antoine Hervé, Responsable des activités maraude pour la Croix Rouge Haute Vienne est sur RCF Limousin