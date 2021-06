Créée en 1994, sous le nom de Tonglen par le Dr Cathy Blanc et d'autres professionnels de la santé, l’association Accompagnement ecoé intervient, en individuel ou en groupe, auprès de malades en institutions médico-soignantes ou à domicile, de personnes âgées en EHPAD, de détenus en prison, de personnes isolées ou traversant une étape difficile, et auprès de toute personne voulant développer des qualités d'humanité. Sa mission est d'écouter, d'accompagner les personnes en période de vulnérabilité et de former à l'accompagnement.