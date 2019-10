Associations : les raisons d'un dynamisme

Plurielles et polymorphes, bien implantées en France, les associations, qu'elles soient culturelles, sportives ou politiques, font partie de notre environnement quotidien. Et si on en croit les chiffres, elles ne cessent d’augmenter depuis plusieurs années : elles sont aujourd’hui 1,5 millions. Et comptent 22 millions de bénévoles et pas moins de 1.800.000 salariés.

Même si ce n’est pas vraiment leur vocation initiale, les associations caritatives, par exemple permettent de seconder les services de l'État de façon particulièrement efficace dans le domaine de la solidarité. Quant aux associations culturelles et sportives, elles apparaissent comme des compléments essentiels de l’école pour faire grandir les enfants dans toutes leurs potentialités.

D’autres encore sont à la pointe d’engagements comme celui du combat écologique. En éveillant les consciences, elles poussent l'État à mieux agir jusqu’à légiférer dans ce domaine. On perçoit bien qu’il serait difficile aujourd’hui de se passer des associations. Quels sont les défis qui se présentent à elles afin qu’elles continuent à assurer leur mission de faire du lien dans une société morcelée ?