Atelier couture

A la rencontre des uns et des autres pour découvrir des cultures différentes.... Cela est possible grâce à l'une des initiatives du Secours Catholique. Tous les mardis après-midi, elles sont nombreuses à se retrouver pour coudre, broder mais surtout échanger....

Découvrons cet atelier avec Maria qui est salariée de l'association et Véronique bénévole qui anime cet atelier.