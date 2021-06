Augustin représente l'association "un sens à ma vue" #2

Augustin, père de famille a 25 ans. Il y a 18 mois, une rétinopathie pigmentaire a été diagnostiquée le conduisant, dans un délai inconnu, à la cécité. Le "séisme" de cette nouvelle étant peu à peu accepté, Augustin et sa femme Hermine ont réagi très courageusement et positivement. Ils ont créé une association



un sens à ma vue



(on peut voir leur site sur internet) dont le but est double: faire connaître les maladies de la vue et récolter des fonds pour la recherche.Pour sensibiliser le plus de personnes possible, Augustin a entrepris, sur mai et juin 2021, un Eurovélo de quelques 2 500 kms qui le conduit de Toulouse jusqu'en Grèce. On peut le suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram et le retrouver, chaque semaine, sur RCF-Pays Tarnais et sur RCF-Occitanie.