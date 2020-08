Avec les pèlerins de l'eau vive, sortir de l'alcool

"Jésus sauveur, guéris-nous de l'alcool, merci." Nous sommes en 1979 à Lourdes. Cette prière inscrite sur une pancarte attire tous les regards durant la procession. Trois femmes, Marie-Claire, Zélie et Marion l'ont écrite au marqueur sur une boîte à chaussures qu'elles portent au bout d'un manche à balais. Elles l'ont écrite parce qu'elles ont été touchées par les souffrances d'une femme alcoolique qu'elles viennent de rencontrer. Le maître de cérémonie place leur bannière bien en vue, un évêque félicite les trois femmes pour leur courage et leur foi, des foules de pèlerins les assaillent. C'était il y a 40 ans et c'est ainsi que sont nés Les Pèlerins de l'eau vive.

Le concept de l'émission Vous avez dit fragile ?" - Ce rendez-vous mensuel sous la forme d'un forum donne la parole aux plus fragiles, aux personnes précaires, malades, détenues ou isolées. Des hommes et des femmes que l'on l'a pas l'habitude d'entendre sur les ondes et pour qui prendre la parole en public représente une trêve, un temps de liberté, où les expériences peuvent se partager dans le respect des uns et des autres. Parce que la parole des plus pauvres nous enseigne la force de l'Évangile, elle est au cœur de "Vous avez dit fragile ?".

Les pèlerins de l'eau vive fêtent leurs 40 ans

En 2019, Les Pèlerins de l'eau vive célèbrent leurs 40 ans. À cette occasion, un livre vient d'être publié, "Jésus Sauveur, guéris-nous de l’alcool, merci" (éd. Téqui). Il raconte l'histoire du mouvement et développe sa spiritualité. Celle que Marion Cahour (1908-2000), médecin alcoologue, et ses amies Marie-Claire et Zélie ont initiée en 1979 sans savoir qu'elles étaient en train de se lancer dans une grande aventure. Ces trois femmes de la région nantaise étaient témoins des ravages que peut provoquer l'alcool - le père de Marion Cahour en était mort.

Elles ont décidé l'année suivante de revenir à Lourdes avec des amis et des membres de leur famille touchés par l'alcool. Et depuis, tous les ans, Les Pèlerins de l'eau vive reviennent dans la cité mariale, ils sont originaires de France, des Dom-Tom et de différents pays d'Europe.



Témoignages de Pèlerins de l'Eau Vive

"Mon mari était malade de l'alcool, c'est difficile de voir souffrir celui qui est malade et d'être impuissant." Avec émotion, Lucienne raconte comment Les Pèlerins de l'eau vive ont aidés son mari Luigi. Alors que tous les médecins disaient que jamais il ne s'en sortirait, elle gardait une lueur d'espoir. En 1990, le couple décide enfin de partir en voyage de noces, plus de 20 ans après leur mariage. Ils choisissent Lourdes pour destination. Et Lucienne espère secrètement qu'en voyant les bannières des Pèlerins de l'eau vive "ça ferait tilt" dans l'esprit de son mari. Aujourd'hui, ils sont mariés depuis 52 ans. "Notre renaissance a eu lieu à Lourdes."

Catherine a été "malade de l'alcool" pendant une dizaine d'années. "En sortant de la maladie, je fréquentais l'Association Vie Libre, mouvement d'anciens buveurs laïcs, en tant que chrétienne il me manquait une dimension spirituelle." Une question surtout hantais Catherine : "Comment peut-on être à la fois malade de l'alcool et chrétien ?" : "Cela me paraissat antinomique." Grâce à son médecin elle a rencontré il y a 20 ans Les Pèlerins de l'eau vive, "ils font partie de ma vie, de ceux qui m'ont fait faire tout un chemin spirituel depuis ma sortie de la maladie, je ne me verrai pas continuer sans eux".

Émission enregistrée le 2 juillet 2019 - Diffusion le 24 septembre 2019 sur les antennes de RCF - Merci à tous ceux qui ont accepté de témoigner!