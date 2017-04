Avec Tamounte, l'Ã‰conomie sociale et solidaire s'apprend au lycÃ©e

"Tamounte", en berbère, ça veut dire ensemble. C'est aussi le nom d'une association qui réunit des élèves, des parents d'élèves et des enseignants du lycée Saint-Joseph d'Avignon. En 15 ans, ils ont créé un vaste réseau solidaire autour de la création d'une ferme dans un petit village dans le sud du Maroc.

Tout a commencé quand Valérie Passeport est tombée "amoureuse" de Zaouit Sidi Ahmed, un petit village à une heure de piste de Ouarzazate. L'association est née de diverses rencontres sur le terrain et d'un désir de réaliser quelque chose. Ses études de géographie ont permet à cette enseignante d'élaborer un projet de permaculture, tout en sollicitant le réseau des parents d'élèves.

Aujourd'hui, Tamounte, c'est plus de 400 lycéens qui ont permis la création d’une ferme, l'installation de trois puits, la création d’une fromagerie, la culture de la spiruline, des feuilles de Moringa et de plantes médicinales, etc. Un projet d'aide humanitaire respectueux de l'environnement et du développement durable. Cette ferme, qui fait figure de projet pilote, a permis la création d’emplois permanents ou saisonniers au sein du village.