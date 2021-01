Bilan de 2020 pour les chrétiens

Le président de l’AED a dressé le bilan de la situation des chrétiens en 2020, qui a été une année difficile avec la croissante terreur islamiste radical surtout en Afrique, et le coronavirus qui a aggravé de façon cachée la discrimination sociale et le nationalisme religieux dans les pays asiatiques. Heureusement, il y a des lumières dans l’ombre telle que la visite annoncée du Pape en mars 2021 aux chrétiens d’Irak. Écoutez notre émission sur RCF Liège (FM 93.8) aujourd'hui 6/01 à 18h30 et demain 7/01/2021 à 1h ou sur rcf.be.