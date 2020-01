Bilan de l'année 2019 pour les chrétiens

Selon le père Andrzej Halemba, responsable des projets de l’AED au Proche-Orient, il est nécessaire que les chrétiens restent ensemble pour survire le génocide et pour éviter leur disparition totale dans la région. Grâce à l’aide matérielle de l’AED, la famille Ghattas et des milliers d’enfants syriens ont éprouvé un sentiment d’unité et de sécurité à l’occasion de Noël.