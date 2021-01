Bouge ton Coq, l'association qui secoue nos campagnes, a un an

La Sarthe est un département avec une dynamique centrée sur sa préfecture, Le Mans, et sa métropole. Une grande partie des campagnes sarthoises ont aujourd'hui besoin de se repenser pour proposer l'essentiel à ses habitants et futurs habitant.



Pour cela une association, fondée par deux amoureux du monde rural, mobilise les idées, les acteurs et les financeurs, dans le but de redonner de la vie au petits villages.



Dans cette émission : le bilan d'une première année exigeante et la mise en avant du projet d'épiceries sociales, à mettre en place dans votre village.



Christophe Brochot, fondateur de Bouge ton Coq, est notre invité.