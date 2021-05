Cap sur l’éducation environnementale et le développement durable

Gwendoline Cuny présidente de la MJC Metz Borny.

Vous êtes présidente de la MJC de Metz Borny depuis peu

La MJC de Metz Borny est une association d’éducation populaire installée sur le quartier de Metz Borny depuis 1965. Elle est adhérente à la Fédération Française des MJC



La Maison des Jeunes et de la Culture, qui constitue un élément essentiel de la vie sociale et culturelle du quartier, offre à la population, aux jeunes comme aux adultes, la possibilité de prendre conscience de leurs aptitudes, de développer leur personnalité et de se préparer à devenir les citoyens actifs et responsables d’une démocratie vivante.