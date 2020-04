Carême de crise aussi pour la Syrie

Même avant que notre carême confiné ait commencé, les 9 années de guerre ont plongé la Syrie dans un temps de jeûne et de carême anticipé avec une économie qui s’avère extrêmement faible. En retour de l’aide que l’AED a fournie à ce pays, sœur Annie et Mgr Boutros nous envoient des messages de prière, d’espérance et de solidarité lors de notre chemin de croix pandémique.