Ce média de la parole revient en force dans un monde envahi d’écrans

Ensemble on est plus fort. Tout don, même minime, qu’il soit ponctuel ou par prélèvement automatique, permet aux antennes locales et nationale de continuer leur mission, malgré la crise sanitaire.

Olivier Tonnelier, avec Laurent Dominici, directeur de l’animation du réseau et Philippe Lansac, directeur éditorial radio-podcast, font aujourd’hui le tour des radios locales, soumises à rude épreuve depuis des mois.

Ce que confirme Amaury Guillem, directeur et rédacteur en chef de RCF Aix-Marseille : "On est là, on est à fond, la joie se partage ! Mais on a besoin du soutien des auditeurs. Financièrement, même s’il y a eu une belle collecte, on a épuisé toutes les réserves".

Pour passer le cap des surcoûts qu’a occasionné cette année de confinement, notamment pour installer des studios de radio au domicile des journalistes et animateurs, RCF a besoin de votre présence financière lors de ces quatre Jeudis du Don, les 15, 22, 29 avril et 6 mai.

Pour cela, rendez-vous sur le site de RCF et par téléphone au 04 72 38 20 23.

La radio touche au cœur

Myriam, Serge, Marie-Madeleine, Régine, Monique, Amélie, Daniel, Marie-Thérèse, Olivier… Ce matin, ils sont déjà nombreux à faire un don, parfois pour la première fois, avec souvent des témoignages de gratitude. " Merci pour tout ce que vous nous donnez, pour votre radio que j’écoute toute la journée" ; "Avec l’Evangile commenté tous les matins, le souffle de Dieu et la parole arrivent par les ondes" …

Alors que la prière du matin est d’ailleurs le podcast le plus écouté, Philippe Lansac le souligne, heureux de "partager cette joie de l’Evangile qui nous anime" : "La radio touche au cœur, à l’oreille. Ce média de la parole se renouvelle. Les jeunes générations redécouvrent la force de l’audio grâce aux podcasts. Cela revient en force dans ce monde envahi d’écrans, on en a encore plus besoin !"

Un nouveau site internet en construction

Pour développer ces nouvelles manières d’écouter l’audio, la création d’un nouveau site internet est une priorité, qui permettra d’investir pour l’avenir. Le budget est conséquent : 100 000 euros. Tandis que 5 000 euros sont par ailleurs nécessaires pour l’application.

Rompre l’isolement, remédier à ce besoin de proximité, nourrir l’âme et l’intelligence … Autant d’objectifs que se fixent les équipes de RCF partout en France, qui comptent particulièrement aujourd’hui sur vos dons.