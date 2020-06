Changer de vie pour changer le monde

Aller vivre à la campagne, cesser de passer plusieurs heures quotidiennement dans les transports, ralentir, passer plus de temps en famille, entre amis, créer de nouveaux liens, avoir un métier utile, retrouver du sens au travail et plus généralement dans nos vies, se reconnecter à la nature, vivre enfin la transition écologique si indispensable...

À la faveur du confinement, nombreux sont ceux qui se sont posé des questions fondamentales sur leur vie, son sens, son rythme ou à avoir mis des mots sur un malaise, jusque-là existant, mais mis sous le tapis.

Désormais, la vie reprend son cours, mais pas tout à fait le même qu’avant, en tout cas pas pour l’instant. Et si c’était le bon moment pour enfin changer ? Et si, ce monde d’après dont tout le monde parle, passait aussi par nos choix individuels et familiaux, la réforme de nos modes de vie personnels ?

Oui, mais comment faire ? Et est-ce bien raisonnable ? Le danger n’est-il pas inconsidéré ? Il faut bien faire bouillir la marmite ! Et puis, changer de repères, psychologiquement, n’est-ce pas trop périlleux ? Et comment être sûr de ce qu’il faut changer ? Par quel bout commencer ?

Commune planète explore ces questions avec Pascale Rossler, coach, spécialisée dans l'accompagnement humain des transitions écologiques.

LES CHRONIQUES DE COMMUNe Planète

Retrouvez aussi les chroniques de Commune planète :