Charité en temps de COVID-19

Selon le président de l’AED, le sens de la catastrophe planétaire du coronavirus est celui de la charité, qui a marqué aussi le début de notre œuvre. Regina Lynch, la directrice internationale de nos projets, informe sur le programme spécial d’urgence lancé pour soutenir l’engagement et les soins pastoraux des prêtres et religieuses qui doivent faire face aux défis de la pandémie à travers le monde. On présente également nos produits en signe d’encouragement et de communion en temps de crise.