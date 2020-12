Collectif Actions Solidaires - 14 janvier 2021 à 11:30

Le jeudi à 11h30, toutes les 4 semaines

Face à la crise que nous traversons, des solutions et des réseaux de solidarités existent déjà au coin de chez vous pour construire un monde plus juste et durable. Vous ne les connaissez pas ? Nous vous invitons chaque mois à rencontrer ces femmes et ces hommes, jeunes et moins jeunes qui ont donné un sens à leur vie en se mettant en action. Ces bénévoles, volontaires et responsables associatifs sont tous des maillons de la chaîne de solidarités au sein du Collectif Actions Solidaires. Laure et Marie-Laure vous proposent d'entrer dans leur univers et de partager leurs envies.