Comment devenir bénévole auprès d'enfants hospitalisés ?

Noël. Quand on est enfant et qu’on est en pleine forme, c’est magique. Mais quand pour tout décor, on a une chambre d’hôpital et un pied à perfusion à la place du sapin et des guirlandes, c’est beaucoup moins féérique. Alors apporter un peu de rêve et d’évasion, et pas seulement pendant Noël. c'est ce que propose un certain nombre d’associations. Et peut-être vous, un jour ou l’autre, vous êtes vous demandé: pourquoi ne pas m’engager auprès d’elles et des enfants. Mais comment s’y prendre ? Quelles qualités et disponibilités ça demande ? Faut-il nécessairement se former pour jouer les bonnes fées ou le cœur suffit-il ? Réponses avec "Les Blouses roses" de Lyon, "Les Rois du Monde" et "Les Petits Princes". Témoignages aussi de trois bénévoles et reportage dans un service d'oncologie pédiatrique à Lyon.

(Pour en savoir plus: www.petitsprinces.com www.roisdumonde.org www.lesblousesroses.asso.fr)