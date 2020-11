Comment favoriser l'accès des plus pauvres à la culture

Dimanche, c'est la Journée mondiale des pauvres. À cette occasion, on évoque la place des personnes démunies dans la société. Et notamment l'accès à la culture : est-elle réservée aux riches ? En quoi est-ce important de favoriser l'accès à la culture pour tous ? Pour y répondre, Stéphanie Gallet et Melchior Gormand reçoivent Marie-Aleth Grard, la présidente d'ATD Quart Monde, la cantatrice Malika Bellaribi et le sociologue Lionel Arnaud.

[Dossier] Dimanche 15 novembre, Journée mondiale des pauvres - Dimanche 15 novembre 2020, ce sera la 4e Journée mondiale des pauvres. Instituée par le pape François en 2017, elle a pour thème "Tends ta main au pauvre". À cette occasion, l'émission JE PENSE DONC J'AGIS est consacrée toute cette semaine à la place des plus pauvres dans notre société. Il est question d'écologie, d'accès à la culture, de la pandémie de Covid-19 et de la place des plus démunis dans l'Église.

La culture, ce qui crée du lien entre nous

Interroger la place des plus pauvres dans notre société, c'est aussi questionner leur rapport à la culture. La culture, c'est ce qui fait lien, c'est ce qui crée un imaginaire collectif, c'est ce qui donne des références communes.

Dans une société de plus en plus fractionnée, de plus en plus individualiste, où en ce moment, chacun vit confiné chez soi par peur d'échapper au Covid, retrouver du commun pour s'émerveiller ensemble, rêver ensemble, rire ensemble, pleurer ensemble, et même parfois réfléchir ensemble : tout cela apparaît indispensable.

La culture pour tous

Or, bien souvent, l'accès à la culture est réservé à quelques privilégiés. Livres, théâtre, musique, expositions, cinéma, culture populaire comme culture savante, ils ont les codes, mais la culture vaut mieux que tous ces snobismes. Les artistes, les créateurs, ne doivent pas être cantonnés à une pseudo élite. Leurs messages, subversifs ou pas, sont pour tous et peut-être particulièrement pour ceux qui en sont privés.