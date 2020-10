Confinement dans les Alpes-Maritimes: tout savoir sur le dispositif de votre commune

Gratuité du stationnement, masques, solidarité. On fait le point ville par ville.

Nice:

Le stationnement sur voirie est gratuit pendant la durée du confinement.

Les parcs et jardins de Nice ferment afin de pouvoir réaffecter les agents qui y assurent la sécurité sur d'autres sites.

Les services périscolaires municipaux (accueil, restauration) associés à l’enseignement scolaire du premier degré se poursuivront.



Les marchés resteront ouverts avec une réglementation renforcée : marquage au sol, respect des règles sanitaires, proposition aux maraîchers de faire des tests de dépistage.



Par ailleurs, les services publics restent ouverts avec des horaires adaptés :

Pour les formalités administratives et l’état civil, ouverture de 9h à 16h sur l’ensemble des sites.

Pour la réglementation, les établissements recevant du public (ERP) et les services de l’hygiène publique, ouverture de 9h à 12h.

Cannes:

Le stationnement est actuellement gratuit sur la voirie.

une cellule municipale de soutien social et financier pour venir en aide aux victimes économiques et sociales de la Covid 19 est mise en place.

Pour toutes les questions relevant exclusivement de l’ordre médical, une hotline municipale est activée. Le numéro : 04.97.06.49.24.

Parc et jardins ouverts. Il est possible de prendre l'air ou de faire de l'exercice physique pendant moins d’une heure sur les plages du littoral si celles-ci se situent à moins d’un kilomètre du domicile. Les activités nautiques et de plaisance y sont interdites.

Ouverture au public de la plupart des services municipaux (sauf sport et culture interdit par le gouvernement).

Le total des dispositifs mis en place à Cannes ici: http://www.cannes.com/fr/dossiers-cannes-com/annee-2020/coronavirus-covid-19/covid-19-guide-local.html?fbclid=IwAR1nReB0Z7qkIQktLC05pxPmxIv4YBg30EdkDSRugp2NdrusKgF6tyQ5PzI

Vallées de la Vésubie, de la Tinée du Var et de la Roya:

Les 6 maisons d’aide aux sinistrés ouvertes à Roquebillière, Saint-Martin-Vésubie, Plan du Var, Breil-sur-Roya, Tende et Menton pour venir en aide aux sinistrés de la Tempete Alex restent ouvertes.

A compter de lundi 2 novembre, l’accueil se fera sur rendez-vous dans les maisons d’aides aux sinistrés suivantes :

Roquebillière au 04.89.04.53.90.

Saint-Martin-Vésubie : 04.89.04.54.10

Plan du Var : 04.89.04.32.70

Le Cannet:

La ville fournit 2000 masques aux élèves de classes élémentaires. Lundi matin, chaque élève concerné recevra un masque, confectionné par les couturières bénévoles de la commune.

Mougins:

La rentrée scolaire est décalée à 10 heures ce lundi 2 novembre. Le périscolaire (garderie du matin - cantine - garderie du soir - centre de loisirs du mercredi) sera assuré de 7h30 à 8h15, puis un service minimum sera mis en place pour accueillir vos enfants jusqu'à 10h.

Ensemble du département:

Les Parcs Naturels Départementaux restent ouverts à l’exception de la Maison de la Nature et des aires de jeux de cette dernière. Les animations dans les parcs sont également annulées jusqu’à nouvel ordre. Ils sont accessibles aux personnes qui y résident et dans le kilomètre autour de leur domicile dans le cadre de la règle édictée par le gouvernement.

Les Maisons du Département et les Maisons des Seniors restent ouvertes avec un accueil exclusivement sur rendez-vous.