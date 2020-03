Covid-19- Une entreprise de Genlis crée des kits de protection plexiglass gratuits

Spécialisée en agencements, stands pour expositions et en publicité sur les lieux de vente, l’entreprise Gringos Productions a choisi de prêter main forte en attendant la reprise de sa production. Désormais, elle crée et installe des kits de protection en plexiglass pour les commerces de la région. Jean-Bernard Jacques, gérant de l’entreprise, explique que: “étant donné la pénurie de masques, nous avons souhaité créer ces kits pour protéger les professionnels les plus à risque.”



L’entraide comme maître mot



“Tous autant que l’on est on doit se rendre utiles”, rappelle Jean-Bernard Jacques. Pour lui “aider est une priorité. Il faut tous que nous fassions notre maximum pour aider les gens à proximité.”

Boulangeries, bureaux de tabac, pharmacies, commerces alimentaires… etc pourront bénéficier gratuitement de ces kits afin de travailler dans des conditions plus adaptées aux nouvelles mesures de sécurité sanitaire. Pour le moment, une dizaine de ces kits ont été installés. Selon le gérant de Gringos Productions, 150 à 200 kits pourraient être confectionnés. A savoir maintenant si les livraisons de plexiglass seront suffisantes pour en créer davantage.



Vous êtes commerçant et avez l’obligation de rester ouvert ? Contactez Gringos Productions via groupe-zen@wanadoo.fr pour demander votre kit de protection.

Leur page FACEBOOK: https://www.facebook.com/Gringos-Productions-140393286609344