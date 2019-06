CPN Les Coquelicots éduquer à l'environnement sur les Hauts de Vallières

REDIFFUSION. CPN Coquelicots, association Connaître et Protéger la Nature anime un espace de 8300 m2 de potager, verger, bois, mare, rûcher et pâturage...un espace naturel de connaissance, d'éducation et de protection de l'environnement, situé sur les Hauts de Vallières. Marie-Claire Fabert échange avec Hugues Varachaud, le directeur de l'association.