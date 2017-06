Découvrez les 4 premiers lauréats des Trophées de l'engagement

Le 23.06.2017 | Ils sont jeunes, des idées plein la tête et ont surtout l'envie de changer le monde. Pour la première session des Trophées Saint-Christophe RCF de l'engagement 2017, entre mai et juin 2017, quatre porteurs de projets solidaires ont déjà été récompensés dans quatre région mutualistes: Nancy, Grand Ouest, Lyon et Aix-en-Provence.

Venir en aide aux malades d'Alzheimer et à leurs proches, aider les enfants handicapés d'un orphelinat au Maroc, œuvrer pour l'acheminement de l'eau vers un village du Burkina Faso ou encore aider à la prévention du paludisme au Togo. Pour soutenir ces projets, les lauréats ont reçu chacun la somme de 2.000 euros.



à votre tour de participer!

Dès octobre 2017, la deuxième session s'ouvre pour les régions de Paris, Bordeaux, Toulouse et Lille. Il n'est pas trop tard pour postuler! Parmi les candidatures qui seront déposées, certaines feront l'objet d'une chronique sur RCF, réalisée par Melchior Gormand.

► Vous aussi, participez aux Trophées de l'Engagement, en cliquant ici

Quatre lauréats, quatre projets solidaires

• Pour les malades d'Alzheimer et leurs proches

Guillaume Eberwein a été récompensé pour son projet "Swap", un objet connecté pour les malades d'Alzheimer, et surtout leurs proches et aidants. La solution Swap c'est un porte-clef GPS autonome qui permet aux proches d'être rassurés sur l'état de santé du malade.

> en savoir plus

©RCF - Guillaume Eberwein (2è en partant de la gauche), gagnant du concours pour la région d'Aix

• Pour les enfants handicapés d'un orphelinat au Maroc

Malorie Crété et Jeanne Fontaine, deux élèves d'un lycée professionnel du Morbihan, ont eu l'idée d'un projet de solidarité internationale. Dans le cadre de leur formation, elles ont monté un projet de soutien humanitaire à un orphelinat au Maroc, pour la prise en charge des enfants handicapés.

> en savoir plus

©RCF - Malorie Crété (4è en partant de la gauche), lauréate pour la Région mutualiste Grand ouest

• Contre le paludisme au Togo

Le paludisme est une maladie parasitaire qui se transmet par les moustiques. Arnaud Jouzier et son équipe ont le projet de partir au Togo pour sensibiliser la population locale aux risques liés à la maladie et les moyens de s'en protéger.

> en savoir plus

©RCF - Arnaud Jouzier (2è en partant de la droite), lauréat pour la Région mutualiste de Lyon

• Pour l'acheminement de l'eau au Burkina Faso

Zaogo, commune du Burkina Faso. C'est là qu'Alexis Caillon et son équipe de l'École des Mines de Nancy vont forer un puits et pour acheminer en eau un quartier de la ville, grâce à une pompe manuelle

> en savoir plus



©RCF - Alexis Caillon (2è en partant de la droite), gagnant du concours pour la région de Nancy