Des berrichons tentent de freiner la disparition de la mer d'Aral

Plus de 20 jeunes étudiants vont partir en Ouzbékistan grâce à l'association ASIE. Ils vont mener un grand projet autour de l'eau pour contrer les conséquences de la disparition de la mer d'Aral, vidée aujourd'hui à 80%. 700 arbres seront aussi plantés et un échange culturel autour de la musique et de la danse est également prévu.