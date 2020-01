Des chiens et des hommes

Invité de Marie Claire Fabert, Raymond Ney, directeur général de l'association des Chiens-Guides de Woippy

Quels sont les maillons préalables à la mise en relation d'une personne aveugle ou déficiente visuelle avec un chien guide? Comment se construit et s'accompagne une telle mise en relaion? Raymond Ney évoque les réalités et besoins d'une collaboration intense entre les hommes et les animaux, dans le plus grand respect de chacun