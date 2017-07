Des Foyers pour les enfants de prisonniers en Inde

En Inde, l'association Asmae - Sœur Emmanuelle soutient des associations partenaires. Parmi elles, SEED, pour "Society for the Educational & Economic Development" ou Société pour l'éducation et le développement économique des exclus. Elle vient spécialement en aide aux enfants de condamnés à vie dans les prisons du Tamil Nadu.





©RCF/Thierry Lyonnet - Enfants accueillis par l'association SEED ©RCF/Thierry Lyonnet - Enfants accueillis par l'association SEED

Le foyer Père-Ceyrac accueille une quarantaine d'enfants. Au nord de Chennaï, dans le sud de l'Inde, l'association SEED en a fondé, des trois centres d'accueil comme celui-ci. Là, des enfants de 5 à 10 ans dorment, étudient et partagent leur quotidien avec les House mothers.





©RCF/Thierry Lyonnet - Jeunes filles de l'association SEED ©RCF/Thierry Lyonnet - Jeunes filles de l'association SEED

Reportage réalisé en décembre 2016