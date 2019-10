Des voyages adaptés avec Handilol

Ils s’appellent Julien et Rudy . Ils sont frères. Et depuis 5 ans, ils sillonnent les grandes villes de France et d’Europe. Pas uniquement pour faire du tourisme. Mais surtout pour vérifier l’accessibilité des lieux. Car si Julien se déplace sur ses deux jambes, Rudy, lui, roule en fauteuil depuis l’âge de 19 ans. Une étude de terrain qu’ils rapportent ensuite sur Handilol, le site qu’ils ont créé ensemble. Alors, pourquoi cette démarche ? Quels résultats ça donne ? Les deux inséparables sont au micro de Vincent Belotti.

(Pour en savoir plus: handilol.com)

A suivre aussi:

« Zone rouge, histoire d’une désinformation toxique ». C’est le titre d’un documentaire qui retrace l’affaire du rejet des boues rouges en Méditerranée. A la veille de sa projection en avant première demain, Laurène Borghèse a joint son co réalisateur.

Et puis une petite luciole pour éclairer le parcours d’un enfant dans le traitement de son cancer. C’’est Lumine. Une application lancée au CHU de Toulouse. A découvrir dans notre rendez-vous" Innovation"