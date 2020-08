Diagonales - 3 novembre 2020 à 11:30

Le jeudi à 11h30, tous les deux mois.

A La Rochelle, la régie de Quartier Diagonales assure de nombreuses missions auprès des habitants de Mireuil et Villeneuve les salines, en collaboration avec les acteurs du territoire. Avec Paola Authier, découvrez les missions de la régie et les acteurs impliqués qui la font vivre au quotidien autour de trois grandes thématiques : l’insertion socioprofessionnelle des personnes sans emploi, le développement du lien social et de la solidarité et l’amélioration des conditions de vie dans les quartiers prioritaires.