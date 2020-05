Echoppe, une association d'aide auprès des femmes de Lomé

ÉPIDÉMIE DE CORONAVIRUS : LES REDIFFUSIONS DE RCF - Dans le contexte d'épidémie de coronavirus, les équipes RCF se mobilisent pour vous informer, vous accompagner et permettre à tous de rester en communion par la prière. Durant cette période de confinement, RCF vous propose de réentendre des émissions pour vous évader et vous aérer.

Un crédit et de l'accompagnement social. À Lomé, "tout le monde connaît Echoppe", l'association pionnière dans le développement du micro-crédit en Afrique. Ses 84 salariés et bénévoles soutiennent quelque 20.000 femmes togolaises en situation de pauvreté. En plus de petits prêts successifs pour leur permettre de lancer des activités génératrices de revenus, Echoppe leur propose un accompagnement social personnalisé.





©Véronique Alzieu/RCF - Togo, février 2017 ©Véronique Alzieu/RCF - Togo, février 2017

la pauvreté n'est pas que matérielle

"En fait, le problème n'est pas seulement financier, note Antoinette Dadjo, souvent c'est un problème de santé: un enfant malnutri, une dépression depuis le départ du mari..." La directrice exécutive d'Echoppe se bat pour sortir de la précarité des femmes qui se trouvent à devoir assumer seules leur foyer et à faire face à de multiples difficultés.





"Qu'est-ce que tu sais faire le mieux?"

Le premier contact avec l'association se fait par une rencontre avec des assistantes sociales. Vente de pagnes, de riz, d'huile... Une fois qu'un projet sérieux d'activité génératrice de revenus est défini, Echoppe leur accorde un micro-crédit. "Ce n'est pas le crédit, c'est l'humain qui est au milieu de tout ça", résume la directrice d'Echoppe.





