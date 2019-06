Economie solidaire

On pourrait les appeler les 4 fantastiques au service de l'économie durable : Andrée PETIT et ses amis sont étudiantes à KEDGE et elles viennent en aide à AMADEA MADAGASCAR ONG.

Un choix du cœur , avec la joie à partager, pour mettre en pratique un savoir faire tout en aidant son prochain pendant ses études.

https://www.amadea.org/